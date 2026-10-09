Три карты, новый режим и ивент с Dead Space: детали пятого сезона Battlefield 6

Компания Electronic Arts раскрыла новые детали пятого сезона поддержки Battlefield 6. Он стартует уже 13 октября на ПК, PS5 и Xbox Series и вновь пройдёт в трёх актах.
Фото: EA
Так, старт сезона пройдёт 13 октября. В игру добавят карты Vegas Strip и Zone 51, четыре новых оружия, новый режим REDSEC и полноценную коллаборацию с серией Dead Space.
Середина сезона начнётся 10 ноября. В игру добавят карту Casino с упором на пехотные сражения, режим «Кража из казино», технику HIMARS, новое оружие и гаджет для Разведчика.
Финальный апдейт сезона выйдет 8 декабря. Вместе с ним в проект добавят браузер серверов, взводы, новую операцию на картах в Лас-Вегасе, переделанные локации Blackwell Fields и New Sobek City, а также оружие MK 1 Mod и технику B-1B Lancer Bomber.