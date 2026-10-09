Демо ИИ-игры «Научи сестрёнку водить» могут закрыть — траты превышают $ 1000 в день

В феврале 2026 года студия Easy Fox выпустила демо игры «Научи сестрёнку водить» — симулятора, где нужно обучать вождению с помощью голосовых команд, на которые реагирует искусственный интеллект. Спустя почти восемь месяцев разработчики рассказали о проблемах проекта.

По словам авторов, популярность игры резко выросла, особенно среди японских стримеров — только в сентябре число пользователей увеличилось в 20 раз. Создатели симулятора отметили, что возросший трафик вынуждает их тратить около $ 1 тыс в день на токены, ведь голосовые команд