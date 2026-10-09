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Восстание машин может случиться в 2027 году — создатели ИИ-ботов готовятся к худшему

Восстание машин может случиться в 2027 году — создатели ИИ-ботов готовятся к худшему
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Издание Axios сообщило, что создатели нейросетей готовятся к крупной катастрофе, причиной которой станет искусственный интеллект. По данным СМИ, речь идёт о крупных компаниях, таких как OpenAI и Anthropic.

Журналисты отметили, что организации начали прорабатывать сценарии общественного и политического коллапса, который произойдёт после большой кибератаки от ИИ — она может стать причиной отключения доступа к интернету, водоснабжению и финансовым услугам в 2027 году. В OpenAI заявили, что компания уже проводит учения по подготовке к чрезвычайным ситуациям,