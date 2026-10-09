Стартовал доксериал «Русская Арктика» с Сергеем Безруковым — вышел первый эпизод

9 октября стартовал документальный сериал «Русская Арктика». Первый эпизод шоу уже доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko.

Видео доступно во VK-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Проект посвящён истории исследования Севера. В сериале рассказывается о людях, которые исследовали Арктику, среди которых есть учёные, инженеры и капитаны кораблей. В шоу также представлены интервью со специалистами, которые раскрывают историю современного развития территории.

Ведущим «Русской Арктики» выступил знаменитый актёр Сергей Безруков («Трудно бы