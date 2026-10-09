Поставки ПК обвалились по всему миру из-за кризиса памяти — аналитики

Компания IDC рассказала о новых последствиях дефицита памяти для индустрии персональных компьютеров. По данным аналитиков, мировые поставки ПК в третьем квартале 2026 года рухнули на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, и достигли 62,7 млн устройств.

Специалисты отметили, что обвал произошёл из-за решения производителей заранее скупать большое количество компьютеров — они боятся, что цены на комплектующие вырастут ещё сильнее. Поставки продолжают падать всё сильнее и по сравнению со вторым кварталом рухнули на 9,1%.

В IDC также добавили, что продавцы ПК бояться остаться с большим числом нереализованных устройств. Кроме того, они могут начать выставлять товар со скидками. Аналитики считают, что стоимость компьютеров не снизится до показателей 2025 года.