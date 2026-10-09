«Голодные игры: Рассвет Жатвы» станут самым длинным фильмом в серии

Компания Lionsgate раскрыла продолжительность фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы». Хронометраж новой части культовой серии составит 2 часа 38 минут — это самый длинный фильм в серии. Премьера ленты в России состоится 26 ноября.

Интересно, что фильм окажется всего на минуту длиннее прошлого рекордсмена — «Баллады о змеях и певчих птицах».

Хронометраж фильмов серии «Голодные игры»

«Голодные игры: Рассвет Жатвы» (2026) — 2 часа 38 минут;

— 2 часа 38 минут; «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» (2023) — 2 часа 37 минут;

«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» (2015) — 2 часа 17 минут;

«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» (2014) — 2 часа 3 минуты;

«Голодные игры: И вспыхнет пламя» (2013) — 2 часа 26 минут;

«Голодные игры „(2012) — 2 часа 22 минуты.

Будущий фильм основан на одноимённом романе Сьюзен Коллинз, который поступил в продажу весной 2025 года. «Рассвет Жатвы» выступит приквелом франшизы и расскажет историю 50-х Голодных игр, где п