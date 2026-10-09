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«Самый слабый фильм Бена Аффлека»: критики смешанно оценили триллер «Животные»

«Самый слабый фильм Бена Аффлека»: критики смешанно оценили триллер «Животные»
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9 октября на стриминговом сервисе Netflix вышел фильм «Животные» — новый триллер Бена Аффлека, где он сыграл одну из главных ролей. Многие критики уже посмотрели ленту и смешанно оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 41% свежести.

Мнение обозревателей насчёт проекта разделились: часть авторов рецензий хвалят картину за напряжённый сюжет и выдающиеся актёрские работы. При этом многие критики ругают фильм за слишком банальную историю, которая не сможет удивить фанатов жанра. Некоторые называют «Животных» самым слабым режиссёрским проектом Бена Аффлека.