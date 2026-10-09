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Сборы фильма «Битва моторов» с Юрой Борисовым превысили 100 млн рублей

Сборы фильма «Битва моторов» с Юрой Борисовым превысили 100 млн рублей
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9 октября сборы фильма «Битва моторов» превысили 100 млн рублей. Это произошло уже на второй день проката — лента доминирует в отечественных кинотеатрах, опережая вторую часть «Сумерек».

Фото: ЕАИС

Лента рассказывает историю Андрея Нагеля — энтузиаста и первопроходца отечественного автомобилестроения, который в начале XX века взялся за разработку и выпуск первых автомобилей «Руссо-Балт». Его союзником стал талантливый инженер Дмитрий Бондарев, а главным испытанием – ралли Монте-Карло.

Главные роли в картине сыграли Юра Борисов («Анора») и Иван Янковский («Слово пацана»). Режиссёром «Битвы моторов» выступил Илья Маланин («Ненормальный»).

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