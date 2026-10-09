Тизер фильма «Крестоносцы» — хоррора от автора «Пацанов»

Издание Bloody Disgusting Horror представило тизер фильма «Крестоносцы». Дата выхода хоррора в мировом прокате пока неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале Bloody Disgusting Horror. Права на видео принадлежат Six Studios.

Предстоящая картина основана на одноимённой серии комиксов от Гарта Энниса, создателя знаменитых «Пацанов». Действие оригинала разворачивается в постапокалиптическом мире, где произошла вспышка неизвестного вируса — у заражённых появляется сыпь в виде креста, а все моральные ограничения стираются, превращая их в агрессивных существ.

Главные роли сыграли Эш Сантос («Американская история ужасов»), Боб М