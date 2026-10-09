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По «Аватару» выпустят новый мультсериал — приквел «Легенды об Аанге»

По «Аватару» выпустят новый мультсериал — приквел «Легенды об Аанге»
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Стриминговый сервис Paramount+ объявил о создании нового мультсериала по вселенной «Аватара». Дата выхода шоу пока неизвестна. Авторы также представили первые арты предстоящего проекта.

Фото: Paramount

Фото: Paramount

Фото: Paramount

Фото: Paramount

Будущий сериал получил название «Аватар Курук: Волна хаоса». Действие шоу развернётся за три поколения до Аанга и расскажет про Курука — подростка из племени Воды, который бросает вызов древним традициям. Он предпочитает изучать четыре стихии с помощью кругосветных путешествий, сражаясь с пиратами и духами хаоса.

Автором «Аватара Курука» выступит Брайан Кониецко — один из создателей «Легенды об Аанге». Новый проект анонсировали после старта мультсериала «Аватар: Семь убежищ», трансляция которого началась 9 октября — его продлили на третий и четвёртый сезоны.

Как смотреть «Семь убежищ»:
Расписание выхода мультсериала «Аватар: Семь убежищ»