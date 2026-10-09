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Второй сезон в шутере Wardogs стартует 15 октября — детали

Второй сезон в шутере Wardogs стартует 15 октября — детали
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Студия Bulkhead раскрыла дату начала второго сезона для тактического шутера Wardogs. Крупное обновление выйдет уже 15 октября.

Видео доступно на YouTube-канале BULKHEAD. Права на видео принадлежат Bulkhead.

Вместе со стартом второго сезона в игру добавят четыре новых вида оружия, включая штурмовую винтовку TCX-SPR и пистолет-пулемёт PP-19 Bizon. Обновление коснётся и техники: в шутере появятся зенитная установка Flakpanzer Gepard, военный автомобиль Wolf-110 и танк Т-72Б3. Кроме того, пользователям станут доступны новые строительные элементы, включая деревянную ступеньку и укрытие.

Одной из главных особенностей второго сезона станет появление дождливой погоды на карте. Погодные условия заметно повлияют на видимость во время сра