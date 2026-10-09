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В Marvel Rivals добавили режим по фильму «Мстители: Война бесконечности»

В Marvel Rivals добавили режим по фильму «Мстители: Война бесконечности»
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9 октября знаменитая онлайн-игра Marvel Rivals получила крупное обновление. Апдейт выпустили в честь начала второй половины 10-го сезона.

Главным нововведением патча стало появление режима по фильму «Мстители: Война бесконечности». В нём игроки разделяются на шесть команд по два человека и сражаются друг с другом на территории Ваканды. Пользователи могут использовать знаменитые Камни бесконечности и уникальные способности. За выполнение определённых заданий геймеры получат скины для персонажей в стилистике фильма.

Уже 22 октября в Marvel Rivals появится PvE-режим, посвящённый ленте «Мстители: Финал» — здесь пользователи в составе до 50 человек будут сражаться с армией Таноса. Оба ивента пройдут в рамках сюжета, который приблизит историю игры к фильму «Мстители: Судный день».

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