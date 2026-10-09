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Сериал Кровавая секира (2027) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры, трейлер

Сериал «Кровавая секира» от автора «Викингов» стартует 20 января — первый тизер
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Компания Amazon представила дебютный тизер сериала «Кровавая секира». Исторический сериал от авторов «Викингов» стартует уже 20 января 2027 года. В первый сезон войдёт восемь эпизодов, авторы уже снимают продолжение истории.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Будущий сериал расскажет историю короля Эйрика, которого прозвали Кровавой Секирой. Первый сезон шоу будет посвящён становлению ещё молодого воина, который вскоре станет правителем Норвегии и Нортумбрии в X веке.

Создателем шоу выступает Майкл Хёрст, автор «Тюдоров» и «Викингов». Главные роли в шоу сыграли Джессика Мэдсен («Бриджертоны»), Ник Дэвлин («Министерство времени»), Руне Темте («Последнее королевство») и другие актёры.

Постер «Кровавой секиры»

Фото: Amazon

Матер