Team Spirit обыграла Team Falcons и вышла в полуфинал ESL Pro League Season 24 по CS 2
Team Spirit победила Team Falcons в четвертьфинале ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2 со счётом 2:0 — 13:8 на Mirage и 13:10 на Anubis.
Лучшим игроком серии стал Данил donk Крышковец — 38 фрагов при 31 смерти и рейтинг 1,45. Его поддержал Андрей tN1R Татаринович с показателем 1,37. У Falcons выделились россияне Илья m0NESY Осипов (1,37) и Максим kyousuke Лукин (1,17), однако капитан Финн karrigan Андерсен завершил матч с рейтингом 0,54 и K/D 15-34.
В полуфинале Team Spirit встретится с MOUZ, которая ранее обыграла FURIA. Team Falcons покидает турнир на 5-8-м месте.
ESL Pro League Season 24 проходит в Катовице с 3 по 11 октября с призовым фондом $ 1 млн.
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