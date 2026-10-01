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В Deadlock вышел новый герой — шахматист Соломон

В Deadlock вышел новый герой — шахматист Соломон
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Valve добавила в Deadlock нового играбельного персонажа — Соломона. Герой стал третьим из шести анонсированных в обновлении «Неспящий город». Ранее вышли Rat King и ведьма Baba.

Соломон — тактический герой, чьи способности построены вокруг шахматной тематики. Setup Bishop позволяет размещать атакующие фигуры впереди себя, Kingside Knight обеспечивает защиту союзников и отступление, Rook Battery останавливает противников на месте, а ультимативная способность Develop Queen блокирует врагов в зоне поражения.

Релиз совпал с Национальным днём шахмат в США. Следующий герой появится во вторник, 14 октября.

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