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Фильм Изгоняющий дьявола: Мученики (2027) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер онлайн, актёры

Трейлер хоррора «Изгоняющий дьявола: Мученики» со Скарлетт Йоханссон — выход 12 марта
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Кинокомпания Universal Pictures представила большой трейлер фильма ужасов «Изгоняющий дьявола: Мученики». Перезапуск знаменитой серии хорроров выйдет в прокат 12 марта 2027 года.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Будущая лента расскажет историю детектива Джули Миллер, которая присутствует на казни серийного убийцы. Однако процедура идёт не по плану, а убийства вскоре продолжаются. Киллер грозит погубить всех кто ей дорог некой силой зла, выходящей далеко за пределы человеческого понимания.

Главную роль в предстоящем хорроре исполнила знаменитая актриса Скарлетт Йоханссон («Мстители»). В фильме также снялись Джекоби Джуп («Гамнет») и Лоренс Фишбёрн («Матрица»). Режиссёром выступил постановщик картин «Доктор Сон» и «Жизнь Чака» Майк Флэнаган.

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