Оливия Уайлд претендует на историческое достижение на «Оскаре» — за комедию «Приглашение»

Издание Variety поделилось прогнозами на предстоящую премию «Оскар»-2027. Журналисты отметили, что комедию «Приглашение» Оливии Уайлд могут номинировать сразу в двух категориях — «Лучший режиссёр» и «Лучшая женская роль».

Если прогнозы издания сбудутся, то Оливия Уайлд станет первой женщиной в истории премии, которая получит актёрскую номинацию за роль в своей же картине — среди мужчин на «Оскаре» было восемь подобных случаев. В издании добавили, что «Приглашение» имеет все шансы стать одним из главных претендентов на награды даже при обилии не менее достойных проектов.

«Приглашение» вышло в мировом прокате 10 июля. Картина рассказывает о супружеской паре, которая уже устала друг от друга, однако у них есть совместное любимое занятие — обсуждение соседей, которых они решают пригласить в гости. Главные роли, помимо Оливии Уайлд, ис