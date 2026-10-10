Зрители оценили фильм «Социальная расплата» ниже «Социальной сети»

9 октября состоялась мировая премьера фильма «Социальная расплата» — продолжения популярной картины «Социальная сеть» 2010 года. На следующий день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеансов.

Картина получила оценку В-. Таким образом, продолжение «Социальной сети» понравилось зрителям меньше, чем оригинал (В+). Критики также смешанно приняли новинку: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 56% свежести. Обозреватели отмечают, что авторам не удалось сделать фильм таким же напряжённым и интересным, как первую часть.

Фото: CinemaScore

«Социальная расплата» рассказывает о молодом инженере Фрэнсис Хоген, которая вместе с репортёром издания Wall Street Journal Джеффом Хорвицем о