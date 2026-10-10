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ESL Pro League. Полуфинал. День 7
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16:45 Мск
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Расписание второго дня плей-офф ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2

Расписание второго дня плей-офф ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2
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Сегодня, 10 октября, продолжается турнир ESL Pro League Season 24 по шутеру Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт два матча полуфинала, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Победители пройдут в финал турнира, а проигравшие встретятся в матче за третье место.

Расписание матчей ESL Pro League Season 24 на субботу, 10 октября

  • 16:45. Team Vitality (Франция) — Aurora Gaming (Европа);
  • 20:00. Team Spirit (Россия) — MOUZ (Германия).

ESL Pro League Season 24 проходит с 3 по 11 октября. 16 команд сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 1 млн. Победитель заработает $ 295 тыс.

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