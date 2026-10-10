Расписание второго дня плей-офф ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2
Сегодня, 10 октября, продолжается турнир ESL Pro League Season 24 по шутеру Counter-Strike 2.
В этот день зрителей ждёт два матча полуфинала, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Победители пройдут в финал турнира, а проигравшие встретятся в матче за третье место.
Расписание матчей ESL Pro League Season 24 на субботу, 10 октября
- 16:45. Team Vitality (Франция) — Aurora Gaming (Европа);
- 20:00. Team Spirit (Россия) — MOUZ (Германия).
ESL Pro League Season 24 проходит с 3 по 11 октября. 16 команд сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 1 млн. Победитель заработает $ 295 тыс.
Материалы по теме