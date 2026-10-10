Российская INOX Division выиграла первый сезон CyberClash по Counter-Strike 2

Российская команда INOX Division стала чемпионом турнира CyberClash по Counter-Strike 2 с призовым фондом 2 млн рублей. В финале коллектив Матвея k0s Абрамова победил 6yuBoJlbl из Казахстана со счётом 2:1 (12:16 на Dust2, 13:5 на Nuke, 13:10 на Inferno).

Третье место заняла Banda Chuya из Польши, состав Team Spirit Academy остановился на 5-8-м месте. Турнир прошёл в онлайн-формате, всего в нём приняли участие 16 европейских команд, получивших прямые приглашения на основании рейтинга Valve Regional Standings (VRS).

Второй сезон международной серии CyberClash намечен на 14–31 октября. Турнир объединит 16 приглашённых команд из России, стран СНГ и Европы, которые разыграют 4 млн рублей. LAN-финал турнира пройдёт на киберспортивном стадионе Vision в Алма-Ате.