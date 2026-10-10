Четвёртый сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» стартует в феврале — тизер

Телеканал AMC представил тизер четвёртого, финального сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Продолжение стартует в феврале 2027 года — более точную дату премьеры авторы раскроют позже.

Видео доступно на YouTube-канале The Walking Dead. Права на видео принадлежат AMC.

Проект продолжит историю одного из главных героев франшизы. Как ранее сообщал Норман Ридус, четвёртый сезон станет не просто завершением сериала, но праздником для авторов и фанатов. При этом актёр намекнул, что история Дэрила Диксона на этом не завершится, а зрители ещё увидят героя на экране.

К своим ролям в продолжении вернутся Норман Ридус («Святые из Бундока»), Мелисса МакБрайд («Мгла») и другие актёры. Ранее по вселенной «Ходячие мертвецы» завершился третий сезон сериала с подзаголовком «Мёртвый город», рассказывающий о Нигане и Мэгги.