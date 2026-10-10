Зрители громят фильм ужасов «Чужая мама» с Джессикой Честейн

9 октября состоялась мировая премьера фильма «Чужая мама» — нового хоррора с Джессикой Честейн в главной роли. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеансов.

Картина получила низкую оценку D+. Таким образом, «Чужая мама» понравилась зрителям значительно меньше, чем недавние хорроры «Натиск» (С), «Астрал 6: Они уже здесь» (С+), «Зловещие мертвецы: Пекло» (В) и другие фильмы ужасов. Критики также разгромили ленту: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 19% свежести.

Фото: CinemaScore

«Чужая мама» рассказывает о восьмилетней девочке, к которой является злобная сущность с внешностью её матери. Пока родители пытаются решить проблему, их личные отношения дают трещину — а «мамочка» становится всё сильнее.