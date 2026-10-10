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Сериал Хрустальное озеро (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода хоррор-сериала «Хрустальное озеро»
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16 октября состоится премьера сериала «Хрустальное озеро». Приквел знаменитой серии хорроров «Пятница, 13-е» расскажет о Памеле Вурхиз — матери знаменитого маньяка Джейсона. В проекте покажут, как из-за смерти сына героиня сходит с ума и начинает убивать. Главную роль исполнила Линда Карделлини («Зелёная книга»).

В первый сезон войдёт восемь эпизодов — их выпустят одновременно на стриминговом сервисе Peacock. В день мировой премьеры сериал также будет доступен в российском онлайн-кинотеатре Amediateka в русской озвучке.

Расписание выхода сериала «Хрустальное озеро»

ЭпизодДата выхода
1-я серия16 октября
2-я серия16 октября
3-я серия16 октября
4-я серия16 октября
5-я серия16 октября
6-я серия16 октября
7-я серия16 октября
8-я серия16 октября