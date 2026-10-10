Расписание выхода хоррор-сериала «Хрустальное озеро»

16 октября состоится премьера сериала «Хрустальное озеро». Приквел знаменитой серии хорроров «Пятница, 13-е» расскажет о Памеле Вурхиз — матери знаменитого маньяка Джейсона. В проекте покажут, как из-за смерти сына героиня сходит с ума и начинает убивать. Главную роль исполнила Линда Карделлини («Зелёная книга»).

В первый сезон войдёт восемь эпизодов — их выпустят одновременно на стриминговом сервисе Peacock. В день мировой премьеры сериал также будет доступен в российском онлайн-кинотеатре Amediateka в русской озвучке.

Расписание выхода сериала «Хрустальное озеро»