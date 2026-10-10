Автор сериала «Кэрри» мечтает снять хорроры по фильмам «Челюсти» и «Парк Юрского периода»

Автор сериалов «Кэрри» и «Призрак дома на холме» Майк Флэнаган провёл сессию вопросов и ответов на форуме Reddit. Режиссёр рассказал, в каких проектах он хочет принять участие в будущем.

По словам постановщика, он мечтает снять фильмы по культовым сериям «Челюсти» и «Парк Юрского периода». Флэнаган отметил, что никогда не планировал работать над картинами по знаменитым франшизам, однако после создания хоррора «Изгоняющий дьявола: Мученики» его заинтересовала такая возможность. При этом режиссёр хотел бы сделать проекты, которые не будут стараться превзойти оригинальные ленты.

Большую часть своей карьеры я думал, что не буду участвовать в крупных франшизах. Но теперь мне действительно начало нравиться работать в мире, который я знаю, уважаю и обожаю, и привносить в него что-то своё. Честно говоря, я бы очень хотел