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NVIDIA откажется от производства видеокарт RTX 5090 — инсайдер

NVIDIA откажется от производства видеокарт RTX 5090 — инсайдер
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Инсайдер MEGAsizeGPU сообщил, что компания NVIDIA прекратит производство видеокарт RTX 5090. По его данным, причина отказа от выпуска заключается в переносе чипов GB202 в линейку RTX PRO.

Закрытие производства также может коснуться RTX 5090D — модели видеокарт, созданной для китайского рынка. На отказ от выпуска повлиял и дефицит чипов, из-за чего графические устройства подорожали в несколько раз, хотя на момент выпуска в январе 2025 года они стоили около $ 2 тыс. Инсайдер отметил, что NVIDIA уже уведомила завод о прекращении производства RTX 5090.

Другой инсайдер, под ником Hongxing2020, рассказал, что изменения произойдут и в линейке RTX 5080. Согласно его информации, NVIDIA планирует заменить модели с 16 ГБ оперативной памяти на версии с 24 ГБ. При этом сама компания пока не подтверждала информацию об апгрейде линейки и отказе от RTX 5090.

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