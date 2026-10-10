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Deadlock обошёл рекорд Team Fortress 2 по онлайну — игра в бете

Deadlock обошёл рекорд Team Fortress 2 по онлайну — игра в бете
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Популярный шутер Deadlock от Valve достиг нового рекорда по востребованности среди игроков. По данным портала SteamDB, число одновременных пользователей в игре превысило 262 тысячи человек.

Фото: SteamDB

Таким образом, проект смог обойти рекорд другого знаменитого шутера от Valve под названием Team Fortress 2, пиковый онлайн которого составил свыше 253 тысяч геймеров. Примечательно, что Deadlock достигла такого высокого показателя, находясь уже более двух лет в закрытом бета-тестировании — она доступна только по приглашениям.

Рост онлайна Deadlock связан с выходом тактического героя Соломона, чьи способности построены вокруг шахматной тематики. Персонажа добавили в ночь с 9 на 10 октября, и он стал третьим из шести анонсированных в обновлении «Неспящий город».

О новом герое в Deadlock: