Расписание выхода комедийного сериала «Мой папа — мэр»

19 октября стартует сериал «Мой папа – мэр». Комедийный проект расскажет историю амбициозного чиновника, который мечтает стать мэром провинциального города. Однажды его карьера рушится после скандала: его снимают с выборов, увольняют и исключают из партии. В отчаянии он случайно сбивает 12-летнюю Варю – дерзкую воспитанницу детского дома. Девочка уцелела и начинает шантажировать его: она требует помочь ей найти бабушку, а взамен играет роль «идеальной дочери» в его публичной кампании.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить в онлайн-кинотеатре Premier в течение двух недель. Премьера заключительной серии состоится 28 октября.

Расписание выхода сериала «Мой папа — мэр»