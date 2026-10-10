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Аниме «Доктор Стоун» получит продолжение

Аниме «Доктор Стоун» получит продолжение
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Компания TOHO animation анонсировало продолжение знаменитого аниме «Доктор Стоун». Дата выхода проекта пока неизвестна.

Предстоящее аниме получило подзаголовок Terraforming («Терраформирование») — оно выступит экранизацией одноимённого эпилога для оригинальной манги. Действие проекта развернётся уже после финала оригинального сериала и расскажет о новых приключениях Сэнку Исигами. Авторы пока не раскрыли, в каком формате выйдет аниме — учитывая небольшой размер оригинального эпилога, «Терраформирование» может стать дополнительным спецэпизодом.

«Доктор Стоун» представляет собой анимационный сериал, рассказывающий о внезапном катаклизме на Земле, когда всё человечество обратилось в камень. Гениальный юноша Сэнку Исигами внезапно возвращается к жизни и решает возродить всех остальных людей с помощью науки. Аниме стало популярным по всему миру, а зрители тепло приняли сериал: на агрегаторе IMDb он получил 8,1 балла из 10. Четвёртый, финальный сезон сериала завершился 25 июня.

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