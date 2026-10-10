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«Стильный детектив». Первые критики хвалят мультфильм «Рэй Ганн» от автора «Суперсемейки»

«Стильный детектив». Первые критики хвалят мультфильм «Рэй Ганн» от автора «Суперсемейки»
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10 октября на Лондонском кинофестивале состоялся ранний показ мультфильма «Рэй Ганн» — нового анимационного проекта от автора «Суперсемейки» и «Стального гиганта» Брэда Бёрда. Первые критики уже посмотрели картину и опубликовали свои рецензии.

Обозреватели хвалят ленту за проработанный фантастический мир и увлекательный сюжет. Отдельно отмечают детективную линию, которая получилась захватывающей и моментами трогательной. При этом некоторые ругают мультфильм за слишком банальный и предсказуемый финал, который разочаровывает как раз из-за интригующей завязки.

Что пишут критики про мультфильм «Рэй Ганн»:

Брэд Бёрд явно питает слабость к фильмам в стиле нуар. В мультфильме «Рэй Ганн» джазовая музыка, футуристический сеттинг и жёст