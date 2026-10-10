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«Джеймс Ганн сейчас занят другими героями». Джон Сина — о продолжении сериала «Миротворец»

«Джеймс Ганн сейчас занят другими героями». Джон Сина — о продолжении сериала «Миротворец»
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На подкасте Happy Sad Confused гостем стал знаменитый актёр Джон Сина («Хитрый койот»). Он высказался насчёт потенциального возвращения к роли главного героя в сериале «Миротворец».

По словам артиста, главе студии DC Джеймсу Ганну выпала возможность развивать разных персонажей — Сина сравнил это с получением большой коробки с игрушками. Актёр заявил, что сейчас авторы занимаются проектами, которые кажутся для них более ценными. Потому «Миротворец» отошёл на второй план. При этом Сина готов вновь сыграть этого персонажа, как только появится возможность.

Джеймс Ганн получает в своё распоряжение целую коробку игрушек, и поскольку у тебя есть вся коробка, тебе нужно в первую очередь заняться самыми ценными из них