15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Полуфинал. День 7
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Хакеры угрожают слить GTA 6 в Сеть — если Rockstar не выполнит одно условие

Хакеры угрожают слить GTA 6 в Сеть — если Rockstar не выполнит одно условие
Комментарии

Хакерская группа CyberLeek опубликовала новую угрозу, связанную с GTA 6. Злоумышленники сообщили, что готовы слить играбельную версию проекта в Сеть.

Авторы многочисленных утечек по GTA 6 заявили, что выложат полноценный билд в случае, если компания Rockstar Games не поделится новостями насчёт выпуска игры на дисках. Хакеры вновь подтвердили, что у них есть доступ к версии, которую можно пройти от начала и до конца. Кроме того, они также готовы слить проект при достижении капитализации их криптовалюты до $ 30 млн. Сами разработчики пока не комментировали угрозы от CyberLeek.

8 октября хакеры возобновили публикацию геймплейных видео GTA 6. Они выложили 24-минутный ролик, гд