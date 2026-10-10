Хакеры угрожают слить GTA 6 в Сеть — если Rockstar не выполнит одно условие

Хакерская группа CyberLeek опубликовала новую угрозу, связанную с GTA 6. Злоумышленники сообщили, что готовы слить играбельную версию проекта в Сеть.

Авторы многочисленных утечек по GTA 6 заявили, что выложат полноценный билд в случае, если компания Rockstar Games не поделится новостями насчёт выпуска игры на дисках. Хакеры вновь подтвердили, что у них есть доступ к версии, которую можно пройти от начала и до конца. Кроме того, они также готовы слить проект при достижении капитализации их криптовалюты до $ 30 млн. Сами разработчики пока не комментировали угрозы от CyberLeek.

8 октября хакеры возобновили публикацию геймплейных видео GTA 6. Они выложили 24-минутный ролик, гд