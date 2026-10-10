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Squadron 42 по Star Citizen выйдет во втором квартале 2027-го — спустя 15 лет после анонса

Squadron 42 по Star Citizen выйдет во втором квартале 2027-го — спустя 15 лет после анонса
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Студия Cloud Imperium Games представила трейлер игры Squadron 42 — одиночной кампании самой дорогой игры в истории Star Citizen. В ролике разработчики сообщили, что проект выйдет во втором квартале 2027 года.

Видео доступно на YouTube-канале Squadron 42. Права на видео принадлежат Cloud Imperium Games.

Таким образом, сюжетная кампания выйдет спустя 15 лет после анонса, который состоялся ещё в 2012 году. Авторы также заявили, что долгожданный проект уже можно добавить в список желаемого в Steam. Действие одиночной кампании развернётся в 2945 году. Сюжет расскажет про фло