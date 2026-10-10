Николас Кейдж сыграет в пятом сезоне «Настоящего детектива»

Американский актёр Николас Кейдж подтвердил своё участие в сериале «Настоящий детектив». Звезда многих фильмов Голливуда и недавнего «Паука-Нуара» заявил, что снимется в пятом сезоне криминального проекта от HBO.

Об этом актёр объявил прямо на сцене фестиваля New York Comic Con 2026 в Нью-Йорке. Артист отметил, что подустал сниматься в фильмах и готов появиться в одном из самых популярных сериалов HBO.

Мой агент где-то здесь и слушает, ну и ладно. Нельзя же сниматься в фильмах бесконечно, один за другим, ведь нужда — мать изобретательности. Что я имею в виду под нуждой? Нужно кормить семью, но при этом не штампуя фильмы один за другим. Так что, думаю, снова поработаю на телевидении. Возможно, снимусь в пятом сезоне «Настоящего детектива». Ничего страшного, что я объявляю об этом первым, да?

В HBO пока не подт