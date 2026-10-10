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PARIVISION обыграла Aurora и сыграет с Team Spirit в нижнем финале BLAST SLAM 8 по Dota 2

PARIVISION обыграла Aurora и сыграет с Team Spirit в нижнем финале BLAST SLAM 8 по Dota 2
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PARIVISION победила Aurora Gaming со счётом 2:0 в полуфинале нижней сетки BLAST Slam 8 по Dota 2. Обе карты получились затяжными — 65 и 43 минуты. Алан Satanic Галлямов доминировал в серии с общим KDA 40-7-25.

Dota 2. BLAST Slam VIII . 1/2 финала (нижняя сетка)
10 октября 2026, суббота. 16:20 МСК
PARIVISION
Окончен
2 : 0
Aurora Gaming

Aurora завершила турнир на четвёртом месте и заработала $ 65 тыс. Для команды это был второй турнир после трансфера Оливера Skiter Лепко.

Следующий соперник PARIVISION — Team Spirit. Матч за выход в гранд-финал пройдёт 11 октября в 12:00 мск. Для коллектива Клемента Puppey Иванова это уже третий подряд крупный турнир с попаданием в тройку