PARIVISION обыграла Aurora и сыграет с Team Spirit в нижнем финале BLAST SLAM 8 по Dota 2
PARIVISION победила Aurora Gaming со счётом 2:0 в полуфинале нижней сетки BLAST Slam 8 по Dota 2. Обе карты получились затяжными — 65 и 43 минуты. Алан Satanic Галлямов доминировал в серии с общим KDA 40-7-25.
Aurora завершила турнир на четвёртом месте и заработала $ 65 тыс. Для команды это был второй турнир после трансфера Оливера Skiter Лепко.
Следующий соперник PARIVISION — Team Spirit. Матч за выход в гранд-финал пройдёт 11 октября в 12:00 мск. Для коллектива Клемента Puppey Иванова это уже третий подряд крупный турнир с попаданием в тройку