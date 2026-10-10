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ESL Pro League. Полуфинал. День 7
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16:45 Мск
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Team Vitality прошла в финал ESL Pro League Season 24 по CS 2

Team Vitality прошла в финал ESL Pro League Season 24 по CS 2
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Французская Team Vitality победила Aurora Gaming в полуфинале ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 2:1 — 7:13 на Anubis, 13:7 на Cache и 13:8 на Mirage.

CS 2. ESL Pro League — Season 24 . 1/2 финала
10 октября 2026, суббота. 16:45 МСК
Team Vitality
Окончен
2 : 1
Aurora Gaming

Героем серии стал Матье ZyWoO Эрбо, который оформил 52 фрага при 36 смертях, рейтинг составил 1,44. Эрбо также сыграл лучший Cache в своей карьере — K/D 23-10 и рейтинг 2,36.

Благодаря победе Team Vitality прошла в гранд-финал турнира, где сыграет против Team Spirit/MOUZ. Aurora Gaming, в свою очередь, предстоит сыграть матч за третье место.

ESL Pro League Season 24 проходит с 3 по 11 октября. 16 команд сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 1 млн. Победите