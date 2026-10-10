Глава Team Spirit объяснил отказ организации от входа в Valorant

Генеральный директор Team Spirit Николай Cheshir Лишневский объяснил, почему организация отказалась от создания подразделения по Valorant. Ранее инсайдер AdrikinsQAQ сообщал, что Spirit рассматривает открытие состава на базе россиянина Ильи something Петрова из Paper Rex.

По словам Лишневского, в первой половине 2026 года у организации была реальная возможность войти в дисциплину, однако решение было отложено.

Valorant определённо находится в категории элитных киберспортивных дисциплин, но не соответствует нашей бизнес-модели. Мы ориентированы на русскоязычную аудиторию, а дисциплина не получала достойного внимания в нашем регионе. Точка входа достаточно дорогостоящая, а способы монетизации на текущий момент нам не подходят. Брать на себя роль флагмана, которому придётся завоёвывать внимание к дисциплине в регионе, мы сейчас не готовы.

Среди дополнительных причин глава назвал исторически низкое внимание Riot Games к региону СНГ. При этом Лишневский не исключил возвращения к вопросу в будущем.