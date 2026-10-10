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MOUZ обыграла Team Spirit и вышла в финал ESL Pro League Season 24 по CS 2

MOUZ обыграла Team Spirit и вышла в финал ESL Pro League Season 24 по CS 2
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MOUZ победила Team Spirit в полуфинале ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2 со счётом 2:1 — 13:7 на Dust2, 5:13 на Mirage и 13:11 на Nuke. В финале турнира в Катовице команда встретится с Team Vitality.

CS 2. ESL Pro League — Season 24 . 1/2 финала
10 октября 2026, суббота. 20:45 МСК
Team Spirit
Окончен
1 : 2
MOUZ

На решающей карте Nuke доминировал Олдржих PR Новы — 27 фрагов при 13 смертях. В целом MOUZ выделилась командной игрой: все пять участников завершили серию с рейтингом от 0,95 до 1,15. У Spirit лучший результат показал Мирослав zont1x Плахотя — 1,23. Данил donk Крышковец закончил матч с рейтингом 1,01 при K/D 46-46.

Team Spirit встретится с Aurora Gaming в матче за третье место. Финал MOUZ — Vitality пройдёт 11 октября в Spodek Arena. Призовой фонд ESL Pro League Season 24 составляет $ 1 млн.

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