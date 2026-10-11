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Яндекс не работает 11 октября — не грузится такси, Пэй, Кинопоиск, нельзя войти в аккаунт, долгая загрузка, нет соединения

Сервисы «Яндекса» столкнулись с масштабными сбоями в России
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Утром 11 октября в России произошли сбои в работе сервисов «Яндекса». Пользователи сообщают о проблемах с почтой и банковскими системами, авторизацией и загрузкой на сайтах, невозможностью залогиниться в приложениях, отсутствием доступа к «Такси», «Кинопоиску» и ошибках в других популярных программах компании.

Наша проверка показала, что многие базовые функции в приложениях «Яндекса» действительно или не работают, или прогружаются очень медленно. При этом многие функции отключены, геолокация сбрасывается через несколько секунд, а различные доставки поставлены на паузу.

Жалобы на работу сервисов «Яндекса»

Жалобы на работу сервисов «Яндекса»

Фото: Detector404

Масштабный сбой в работе программ «Яндекса» связан с атакой БПЛА на дата-центр компании во Владимире.