Сервисы «Яндекса» столкнулись с масштабными сбоями в России

Утром 11 октября в России произошли сбои в работе сервисов «Яндекса». Пользователи сообщают о проблемах с почтой и банковскими системами, авторизацией и загрузкой на сайтах, невозможностью залогиниться в приложениях, отсутствием доступа к «Такси», «Кинопоиску» и ошибках в других популярных программах компании.

Наша проверка показала, что многие базовые функции в приложениях «Яндекса» действительно или не работают, или прогружаются очень медленно. При этом многие функции отключены, геолокация сбрасывается через несколько секунд, а различные доставки поставлены на паузу.

Жалобы на работу сервисов «Яндекса» Фото: Detector404

Масштабный сбой в работе программ «Яндекса» связан с атакой БПЛА на дата-центр компании во Владимире.