В России произошёл сбой в работе интернета — недоступны многие сайты и сервисы

11 октября в российском сегменте интернета произошёл сбой. Как сообщают пользователи, в рунете не открываются многие популярные сайты: от сервисов «Яндекса» до магазинов «Магнит», «Дикси», «Пятёрочка», сервисов «Вкусно и точка» и «Додо Пицца», «Деливери», различных учебных платформ и других приложений.

Сбои также фиксирует Detector404 — число жалоб на самые разные интернет-сервисы за последнее время превысило несколько тысяч. Информация о недоступности сайтов, бесконечных загрузках и других проблемах в работе программ поступает со всех уголков страны.

Фото: Detector404

Масштабный сбой в работе российского интернета наверняка связана с атакой БПЛА на дата-центры «Яндекса» в нескольких городах. В компании заявили, что работы по восстановлению сервисов ведутся с раннего утра.