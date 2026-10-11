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Сбой в Интернете 11 октября: не работает Яндекс, Магнит, Дикси, Пятёрочка, Вкусно и точка, Додо, Деливери, Аптека, Фитнес

В России произошёл сбой в работе интернета — недоступны многие сайты и сервисы
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11 октября в российском сегменте интернета произошёл сбой. Как сообщают пользователи, в рунете не открываются многие популярные сайты: от сервисов «Яндекса» до магазинов «Магнит», «Дикси», «Пятёрочка», сервисов «Вкусно и точка» и «Додо Пицца», «Деливери», различных учебных платформ и других приложений.

Сбои также фиксирует Detector404 — число жалоб на самые разные интернет-сервисы за последнее время превысило несколько тысяч. Информация о недоступности сайтов, бесконечных загрузках и других проблемах в работе программ поступает со всех уголков страны.

Фото: Detector404

Масштабный сбой в работе российского интернета наверняка связана с атакой БПЛА на дата-центры «Яндекса» в нескольких городах. В компании заявили, что работы по восстановлению сервисов ведутся с раннего утра.

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