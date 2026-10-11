Трейлер сериала «Бегущий по лезвию 2099» — выход 25 ноября

Компания Amazon представила трейлер мини-сериала «Бегущий по лезвию 2099». Шоу по знаменитой серии фильмов выйдет 25 ноября на стриминговом сервисе Prime Video. В этот день состоится премьера всех восьми эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Действие проекта развернётся спустя 50 лет после фильма «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва. По сюжету репликанты подняли восстание против своих создателей, после чего люди стали «гражданами второго сорта». В центре истории окажется Кора — девушка, которая хочет обеспечить безбедное будущее своему брату. Для этого она объединяется с Олвен — репликантом, жизнь которой подходит к концу.

Главные роли в сериале исполнили Хантер Шафер («Эйфория») и Мишель Йео («Всё везде и сразу»). Шоураннером проекта выступила Силка Луиза — сценаристка проекта по видеоигр