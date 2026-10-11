15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Гранд Финал. День 8
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Бегущий по лезвию 2099 (2026): когда смотреть, где смотреть, дата выхода, трейлер

Трейлер сериала «Бегущий по лезвию 2099» — выход 25 ноября
Комментарии

Компания Amazon представила трейлер мини-сериала «Бегущий по лезвию 2099». Шоу по знаменитой серии фильмов выйдет 25 ноября на стриминговом сервисе Prime Video. В этот день состоится премьера всех восьми эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Действие проекта развернётся спустя 50 лет после фильма «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва. По сюжету репликанты подняли восстание против своих создателей, после чего люди стали «гражданами второго сорта». В центре истории окажется Кора — девушка, которая хочет обеспечить безбедное будущее своему брату. Для этого она объединяется с Олвен — репликантом, жизнь которой подходит к концу.

Главные роли в сериале исполнили Хантер Шафер («Эйфория») и Мишель Йео («Всё везде и сразу»). Шоураннером проекта выступила Силка Луиза — сценаристка проекта по видеоигр