«Больше не буду работать с Amazon»: Николас Кейдж отказался от ИИ в сериале «Паук-Нуар»

На фестивале New York Comic Con 2026 в Нью-Йорке выступил знаменитый актёр Николас Кейдж («Собиратель душ»). Он рассказал о неприятном случае, который произошёл во время съёмок сериала «Паук-Нуар».

По словам артиста, компания Amazon предложила ему подписать отказ от ответственности за использование искусственного интеллекта при создании шоу. Кейдж не согласился с таким условием, ведь его не интересуют ИИ-технологии. Актёр также заявил, что после этого вряд ли будет сотрудничать с Amazon над будущими проектами.

Я не тот актёр, который идёт навстречу технологиям ИИ. Я не состою в их «клубе». Я не подписывал соглашение, разрешающее использовать ИИ в «Пауке-Нуаре». Вероятно, я больше не буду сотрудничать с Amazon после этого.

«Паук-Нуар» рассказывает историю стареющего частного детектива