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ESL Pro League. Гранд Финал. День 8
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Расписание финального дня ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2

Расписание финального дня ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2
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Сегодня, 11 октября, пройдёт финальный день турнира ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт два матча — за третье место в формате best-of-3 (до двух побед) и гранд-финал в best-of-5 (до трёх побед). Основная стадия ранее прошла по швейцарской системе.

Расписание матчей ESL Pro League Season 24 на воскресенье, 11 октября:

  • 14:30. Aurora Gaming (Европа) — Team Spirit (Россия);
  • 18:00. Team Vitality (Франция) — MOUZ (Германия).

ESL Pro League Season 24 проходит с 3 по 11 октября. 16 команд сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 1 млн. Победитель заработает $ 295 тыс.

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