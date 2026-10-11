Расписание финального дня ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2
Сегодня, 11 октября, пройдёт финальный день турнира ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2.
В этот день зрителей ждёт два матча — за третье место в формате best-of-3 (до двух побед) и гранд-финал в best-of-5 (до трёх побед). Основная стадия ранее прошла по швейцарской системе.
Расписание матчей ESL Pro League Season 24 на воскресенье, 11 октября:
- 14:30. Aurora Gaming (Европа) — Team Spirit (Россия);
- 18:00. Team Vitality (Франция) — MOUZ (Германия).
ESL Pro League Season 24 проходит с 3 по 11 октября. 16 команд сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 1 млн. Победитель заработает $ 295 тыс.