20 октября состоится премьера второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю». Продолжение расскажет новую историю про антиутопический город Найт-Сити по мотивам вселенной Cyberpunk 2077, не связанную с персонажами из первого сезона. В центре сюжета окажутся четыре героя, которые пытаются выжить в жестоком мире будущего.

Во второй сезон войдёт 10 эпизодов — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Получит ли проект продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю»