Расписание выхода второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю»
20 октября состоится премьера второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю». Продолжение расскажет новую историю про антиутопический город Найт-Сити по мотивам вселенной Cyberpunk 2077, не связанную с персонажами из первого сезона. В центре сюжета окажутся четыре героя, которые пытаются выжить в жестоком мире будущего.
Во второй сезон войдёт 10 эпизодов — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Получит ли проект продолжение, пока неизвестно.
Расписание выхода второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю»
|Эпизоды
|Дата выхода
|1-я серия
|20 октября
|2-я серия
|20 октября
|3-я серия
|20 октября
|4-я серия
|20 октября
|5-я серия
|20 октября
|6-я серия
|20 октября
|7-я серия
|20 октября
|8-я серия
|20 октября
|9-я серия
|20 октября
|10-я серия
|20 октября