15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Гранд Финал. День 8
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Киберпанк Бегущие по краю, 2 сезон (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю»
Комментарии

20 октября состоится премьера второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю». Продолжение расскажет новую историю про антиутопический город Найт-Сити по мотивам вселенной Cyberpunk 2077, не связанную с персонажами из первого сезона. В центре сюжета окажутся четыре героя, которые пытаются выжить в жестоком мире будущего.

Во второй сезон войдёт 10 эпизодов — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Получит ли проект продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю»

ЭпизодыДата выхода
1-я серия20 октября
2-я серия20 октября
3-я серия20 октября
4-я серия20 октября
5-я серия20 октября
6-я серия20 октября
7-я серия20 октября
8-я серия20 октября
9-я серия20 октября
10-я серия20 октября