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Сборы фильма «Битва моторов» с Юрой Борисовым превысили 200 млн рублей

Сборы фильма «Битва моторов» с Юрой Борисовым превысили 200 млн рублей
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11 октября сборы фильма «Битва моторов» превысили 242 млн рублей. По данным ЕАИС, такого показателя картина добилась на четвёртый день с момента выхода — премьера состоялась 8-го числа. Лента возглавила российские чарты, обогнав проекты «Приключения мамонтёнка. В поисках мамы» и «Царевна Несмеяна».

Фото: ЕАИС

«Битва моторов» рассказывает историю Андрея Нагеля — энтузиаста и первопроходца отечественного автомобилестроения, который в начале XX века взялся за разработку и выпуск первых автомобилей «Руссо-Балт». Его союзником стал талантливый инженер Дмитрий Бондарев, а главным испытанием – ралли Монте-Карло.

Главные роли исполнили Юра Борисов («Анора») и Иван Янковский («Слово пацана»). Режиссёром фильма вы