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По «Наруто» выпустят новое аниме — кроссовер с сериалом «Нинку»

По «Наруто» выпустят новое аниме — кроссовер с сериалом «Нинку»
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Студия Pierrot анонсировала новое аниме по культовой вселенной «Наруто». Дата выхода проекта пока неизвестна. Авторы также представили тизер предстоящего сериала.

Видео доступно на YouTube-канале NARUTO×NINKŪ. Права на видео принадлежат Pierrot.

Новый тайтл выступит кроссовером с другим знаменитым аниме — «Нинку». Сюжет расскажет о том, как Наруто, Саске и Сакура получают задание от своего учителя Какаси. Во время путешествия герои попадают в другой мир, где встречают главного героя «Нинку» по имени Фусукэ.

Аниме под названием NARUTO x NINKU создала студия Pierrot — именно она выпустила оригинальный сериал «Наруто». Всего в новый проект войдёт четыре эпиз