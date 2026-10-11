По «Наруто» выпустят новое аниме — кроссовер с сериалом «Нинку»

Студия Pierrot анонсировала новое аниме по культовой вселенной «Наруто». Дата выхода проекта пока неизвестна. Авторы также представили тизер предстоящего сериала.

Видео доступно на YouTube-канале NARUTO×NINKŪ. Права на видео принадлежат Pierrot.

Новый тайтл выступит кроссовером с другим знаменитым аниме — «Нинку». Сюжет расскажет о том, как Наруто, Саске и Сакура получают задание от своего учителя Какаси. Во время путешествия герои попадают в другой мир, где встречают главного героя «Нинку» по имени Фусукэ.

Аниме под названием NARUTO x NINKU создала студия Pierrot — именно она выпустила оригинальный сериал «Наруто». Всего в новый проект войдёт четыре эпиз