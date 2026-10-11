Финальный трейлер фильма «Годзилла: Минус ноль» — выход 6 ноября

Кинокомпания Toho Studios представила финальный трейлер фильма «Годзилла: Минус ноль». Продолжение монструозной картины «Минус один» выйдет в мировом прокате 6 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале 東宝MOVIEチャンネル. Права на видео принадлежат Toho Studios.

Действие предстоящей ленты развернётся в 1949 году, спустя два года после финала первой части. Сиквел расскажет историю выживших героев после того, как Токио атаковал гигантский монстр. Его новая цель — уничтожить Нью-Йорк.

«Годзилла: Минус один» вышел в 2023 году и рассказывает о нападении популярного монстр