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Вторая часть третьего сезона аниме «Ванпанчмен» выйдет в январе — тизер

Вторая часть третьего сезона аниме «Ванпанчмен» выйдет в январе — тизер
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Студия J.C. Staff представила тизер второй части третьего сезона аниме «Ванпанчмен». Премьера продолжения знаменитого сериала состоится в январе 2027 года.

Видео доступно на YouTube-канале バンダイナムコフィルムワークス チャンネル. Права на видео принадлежат J.C. Staff.

Третий сезон продолжает рассказывать о приключениях Сайтамы, который выполняет свои официальные обязанности в Ассоциации героев после трёх лет «специальных тренировок». В предстоящих эпизодах герой примет участие в масштабном сражении с Ассоциацией монстров.

Первая часть третьего сезона «Ванпанчмена» вышла в 2025 году. Зрители разгромили проект: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил только 8% свежести. Многие отмечали, что в третьем сезоне значительно ухудшилась анимация, а сюжет стал бессвязным.

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