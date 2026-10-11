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100 Thieves выбила действующего чемпиона NRG с Valorant Champions 2026

100 Thieves выбила действующего чемпиона NRG с Valorant Champions 2026
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Североамериканская 100 Thieves обыграла NRG в нижней сетке плей-офф Valorant Champions 2026 со счётом 2:0 — 14:12 на Sunset и 13:4 на Split. Действующий чемпион покидает турнир на 5-6-м месте с призовыми $ 85 тыс.

Лучшим игроком серии стал Питер Asuna Мазурик — 39 фрагов при 28 смертях и рейтинг 1,35. Все пятеро игроков 100 Thieves завершили матч с рейтингом 1,00 и выше. У NRG выше единицы закончили лишь Брок brawk Сомерхалдер (1,11) и Джорджио keiko Санасси (1,01).

NRG не смогла защитить титул чемпиона мира, завоёванный на Champions 2025. 100 Thieves продолжит борьбу в нижней сетке. Champions 2026 проходит в Шанхае с 24 сентября по 18 октября с призовым фондом $ 2,25 млн.

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