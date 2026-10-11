Хакеры слили новый геймплей GTA 6 — с полностью голой Лусией

Хакерская группа CyberLeek слила новое геймплейное видео GTA 6. В этот раз они опубликовали пятиминутный ролик, посвящённый игровому процессу за Лусию.

В утечке главная героиня разъезжает по Вайс-Сити, ходит по зданиям и прыгает с парашютом — всё это она делает полностью голой. Ранее хакеры уже сливали геймплей с обнажёнными Джейсоном и Лусией, однако в том видео на девушке частично было надето нижнее бельё.

За день до новой утечки злоумышленники из CyberLeek в очередной раз подтвердили, что у них есть играбельная версия GTA 6, которую можно пройти от начала и до конца. Хакеры сообщили, что сольют билд в Сеть, если компания Rockstar Games не поделится новостями насчёт выпуска игры на дисках. Они также готовы опубликовать проект при условии, что капитализация их криптовалюты достигнет $ 30 млн.