War Thunder, «Яндекс GO» и «Магнит» — какие сервисы не грузятся в России после сбоя

11 октября в российском сегменте интернета произошёл масштабный сбой — у пользователей перестали грузиться многие приложения. Спустя три часа ситуация остаётся нестабильной и на работу некоторых сервисов продолжают жаловаться.

Так, сбой затронул знаменитую онлайн-игру War Thunder — многие отмечают, что не могут войти в свой аккаунт и приступить к поиску матчей. По данным портала DownDetector, нестабильно работают прило