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Нет соединения с Яндекс, Вкусно и точка, War Thunder, Магнит, Циан, Аптека ру, не подключается, не работает, не грузится

War Thunder, «Яндекс GO» и «Магнит» — какие сервисы не грузятся в России после сбоя
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11 октября в российском сегменте интернета произошёл масштабный сбой — у пользователей перестали грузиться многие приложения. Спустя три часа ситуация остаётся нестабильной и на работу некоторых сервисов продолжают жаловаться.

Так, сбой затронул знаменитую онлайн-игру War Thunder — многие отмечают, что не могут войти в свой аккаунт и приступить к поиску матчей. По данным портала DownDetector, нестабильно работают прило